UFFICIALE – Pesante multa per l’Udinese, a causa dei cori razzisti contro i napoletani

UFFICIALE – Preso un serio provvedimento per l’Udinese, in seguito agli svariati cori razzisti dei tifosi contro i napoletani.

La Lega Serie A ufficializza, attraverso un comunicato, la decisione del Giudice Sportivo: salatissima multa per l’Udinese, in seguito a cori razzisti e discriminatori dei tifosi nei confronti dei napoletani: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.

