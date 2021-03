Salvatore Bagni: “Il Napoli è piombato su Kaio Jorge, è fortissimo”

Salvatore Bagni rilancia un indiscrezione di mercato

Salvatore Bagni, ex centrocampista azzurro, è intervenuto in diretta ai microfoni di Si gonfia la rete, dove ha rivelato un incredibile indiscrezione di mercato. Ecco quanto dichiarato:

“Vi posso dire che il Napoli è piombato su Kaio Jorge. Si tratta di un 19enne, è una prima punta velocissima e molto tecnica. Per me è il più forte brasiliano che c’è. Non è molto fisico, ma è straordinario. Il Napoli si è avvicinato molto. Passaporto? Solo brasiliano.”

