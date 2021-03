Senesi, l’agente conferma l’interesse del Napoli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuti Stefano Antonelli procuratore di Marcos Senesi, che ha confermato l’interesse degli azzurri per il suo assistito attualmente in forza al Feyenoord. Ecco quanto dichiarato:

“Senesi è un giocatore che piace al Napoli, ma ci sono mercati che passano e situazioni che possono cambiare. Io stimo Gattuso ma non sappiamo se resterà, quindi non so con chi ci dovremmo confrontare a giugno. Per oggi non se n’è più parlato del trasferimento, la società non si è fatto viva, ma Napoli è una collocazione molto gradita da Senesi. Il ragazzo è uno dei giovani più importanti del panorama europeo. Lui sono ormai cinque anni che gioca il massimo campionato sia in Argentina sia in Olanda, ha giocato sia con la difesa a 3 che con quella a 4.”

