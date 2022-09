Lozano può dire addio: quattro club europei sulle sue tracce

Hirving Lozano potrebbe avere un futuro lontano da Napoli

Ci sono diversi club interessati ad Hirving Lozano. La testata spagnola Marca riferisce che: Bayern Monaco, Lipsia, Manchester United ed Everton sono interessati all’esterno del Napoli. Il “Chucky” ha ancora due anni di contratto con i partenopei ma all’ombra del Vesuvio non è mai esploso del tutto, ragione per cui potrebbe essere attratto dalla possibilità di trovare più minuti in un’altra squadra.

Fonte foto: Instagram @hirvinglozano

