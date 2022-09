Graziani elogia Raspadori: “Scommessa vinta dal Napoli”

Francesco “Ciccio” Graziani elogia l’acquisto di Raspadori da parte del Napoli

Il Napoli sta raccogliendo i frutti del suo mercato estivo. Il primo posto in campionato e nel girone di Champions hanno dato un’iniezione di entusiasmo a tutta la piazza e ciò si sta riflettendo anche in campo. L’ex campione del mondo Cicco Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio CRC parlando del Napoli di Luciano Spalletti e dei nuovi arrivi in estate tra i quali Giacomo Raspadori.

Queste le sue parole:

“Tra Bremer e Kim, l’affare lo hanno fatto i campani. In questo momento gli azzurri hanno capitalizzato molto con le spese e con le prestazioni. Kvaratskhelia vale già 40 milioni, e Raspadori è stata una scommessa vinta per loro: ha tecnica, velocità e intuito, può fare benissimo il trequartista. Ero perplesso sulla partenza di Fabian Ruiz per Ndombele che non conosciamo bene, avevo delle perplessità tra chi è andato via e chi è arrivato, ma questa squadra mi sta smentendo e sono felicissimo per tutto l’ambiente napoletano”

Fonte foto: Instagram @giacomo.raspadori

