Napoli-Sassuolo, parte la vendita dei tagliandi: prezzi e info

Napoli-Sassuolo, parte la vendita dei tagliandi

Napoli-Sassuolo, parte la vendita dei tagliandi. Di seguito, il comunicato del club azzurro in merito alla vendita dei tagliandi che partirà quest’oggi alle ore 15:00.

“I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Sassuolo, che si disputerà il 29 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di lunedì 24 ottobre 2022.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Al momento, gli anelli inferiore delle curve non saranno posti in vendita.

Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. L’acquisto avverrà con il caricamento del titolo digitale sulla fidelity card oppure con la ricezione del biglietto in pdf (modalità stampa@casa). Per quest’ultima modalità non è necessaria la fidelity card.

I tagliandi potranno essere acquistati anche presso tutti punti Ticketone (clicca qui per consultare l’elenco ). I titoli potranno essere caricati digitalmente sulla propria fidelity oppure stampati su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale) e, quindi, senza obbligo di fidelity card.

A partire dalle ore 15.00 di lunedì 24 ottobre 2022, saranno attive le promozioni per i diversamente abili, per la tribuna family e per la tribuna young.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pellegatti: “Napoli favorito per lo scudetto? Presto per dirlo. C’è una differenza con il Milan”

Spalletti: “In campo con le nostre qualità. Non rischiamo Anguissa, Osimhen dall’inizio. Kvara speciale”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici