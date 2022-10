Roma-Napoli, scintille tra Irrati e Karsdorp: olandese graziato, il motivo

Roma-Napoli, scintille tra Irrati e Karsdorp, le ultime

Ultime notizie – Roma-Napoli, scintille tra Massimiliano Irrati e Rick Karsdorp al termine della gara. L’arbitro si è reso protagonista di un pestone involontario ai danni del difensore giallorosso che ha reagito in malo modo. I due si sono trovati faccia a faccia in pochi secondi e sono dovuti intervenire i membri dello staff giallorosso per separarli. La sensazione è che il terzino verrà graziato, Irrati non dovrebbe aver scritto nulla nel referto e quindi sembra scongiurato il pericolo squalifica. Ad annunciarlo è Sport Mediaset.

