Guai in vista per il Napoli: Anguissa sarà out almeno per un mese

Formazione decimata per Luciano Spalletti: André Anguissa out per almeno un mese.

Si complica la situazione in casa Napoli, in seguito alla positività al Covid-19 di Politano, Demme e Zanoli si fermano anche Osimhen e Anguissa a causa di infortuni. Spalletti dovrà fare l’impossibile per sopperire alle loro assenze.

Per quanto riguarda Anguissa, il suo è un problema muscolare, ossia, una lesione distrattiva all’adduttore destro. Secondo l’edizione del il Corriere dello Sport, i tempi di recupero non dovrebbero superare i 30 giorni. L’obiettivo del club è quello di riaverlo a disposizione nel big match contro il Milan, il 19 dicembre, che al momento, sembra molto difficile da raggiungere.

