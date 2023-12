Elmas verso il Lipsia, il Napoli pensa a due opzioni per sostituirlo

Secondo Tuttomercatoweb il centrocampista del Napoli Eljif Elmas sarebbe vicino al trasferimento al Lipsia.

Eljif Elmas potrebbe salutare Napoli in tempi brevi per iniziare una nuova avventura con la maglia del Lipsia.

Tuttomercatoweb ha riportato le ultime sulla vicenda:

“Ai titoli di coda l’avventura al Napoli di Eljif Elmas. Dopo che il centrocampista macedone ha concordato i termini del contratto col Red Bull Lipsia, in via di definizione anche l’accordo tra le due società sulla base di un’offerta da 25 milioni di euro. Non siamo ancora alle firme, ma la trattativa è ben indirizzata perché lo scoglio più importante è stato superato, ovvero convincere il presidente De Laurentiis a cedere il centrocampista macedone classe ’99 che fu acquistato nell’estate 2019 dal Fenerbahce per 16 milioni di euro più bonus ed è attualmente legato al Napoli da un contratto che scadrà nel giugno 2025.”

Sui probabili sostituti si legge:

“Prima di definire la sua cessione, la società partenopea era intenzionata ad acquistare solo un centrocampista, una mezzala con le caratteristiche di Anguissa in grado di sopperire all’assenza di quest’ultimo che tra qualche giorno volerà in Costa d’Avorio per disputare la Coppa d’Africa. Adesso, invece, è probabile che a gennaio ne arriveranno due. E i nomi sul taccuino del club partenopeo sono diversi: da Lazar Samardzic dell’Udinese a Maurits Kiergaard del Salisburgo passando per Emil Hjbjerg del Tottenham e Mats Wieffet del Feyenoord.”

