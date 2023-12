La Gazzetta dello Sport – Elmas, terapie per l’infortunio: out fino a fine mese

L’edizione odierna del quotidiano, oltre alle buone notizie su Anguissa e Zielinski, ha posto l’attenzione sull’infortunio di Eljif Elmas. La squadra non ha tempo per rimuginare, testa al prossimo impegno, cruciale per morale ed obiettivi stagionali. La squadra nella giornata di ieri si è ritrovata a Castel Volturno, per Olivera ancora esercizi in palestra, mentre per il macedone terapie. L’infortunio lo terrà fuori dal campo per almeno un mese.

