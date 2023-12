Il Mattino – ADL duro con la squadra: “Niente più figuracce”. Arrivano le scuse del capitano

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato un retroscena che ha fatto molto rumore. Aurelio De Laurentiis si è recato a Castel Volturno per chiarire dei dettagli fondamentali, esortando la squadra a non fare più queste figuracce. Mazzarri ha assecondato le idee del patron, invogliando anche i giocatori a scusarsi dopo l’accaduto. Inoltre c’è stato un lungo colloquio con allenatore e staff dai toni pacati e sereni, presente anche Meluso con il quale probabilmente si sarà parlato di mercato.

ADL non tralascia l’aspetto psicologico, con il crollo emotivo che non ha apprezzato e il nervosismo latente dopo il secondo gol di Caso. Ecco cosa ha aggiunto il quotidiano a riguardo: “Il capitano, protagonista suo malgrado di una giornataccia una volta entrato in campo contro il Frosinone, si è preso le sue responsabilità ed è facile immaginare che abbia chiesto pubblicamente scusa a tutto il gruppo. Inevitabile a quel punto che un po’ tutti i leader dello spogliatoio abbiano fatto altrettanto, raccogliendo l’esempio del proprio capitano”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

