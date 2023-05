Scudetto Napoli, spunta un’idea del Presidente De Laurentiis

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe in mente di produrre una serie sulla vittoria dello Scudetto da parte del club.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe avuto un’idea relativa alla vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. Si tratta della produzione di una serie oppure di un film. Per tale occasione avrebbe preparato tutto e piazzato telecamere in tutti i luoghi più frequentati dai giocatori azzurri.

Ecco quanto riportato in merito dal quotidiano Il Giornale:

“Don Aurelio era già dentro, per l’occasione autore, sceneggiatore, produttore e regista della festa annunciata. Lui che viene dal mondo dello spettacolo s’intende di queste cose, da mesi ha preparato tutto: ha piazzato telecamere e operatori in ogni posto, spogliatoi, pullman, hotel, aerei. Riprendono tutto da marzo, da quando s’è capito (e ha capito) che strada avrebbe preso questo scudetto: ha in mente di farne una serie, o un kolossal, roba di cinema insomma.”

