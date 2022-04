Napoli: Meret vicino all’addio, pronto il rinnovo per Ospina

Alex Meret potrebbe lasciare il Napoli, al contrario sarebbe pronto il rinnovo per David Ospina.

Arrivano notizie riguardo il futuro dei due portieri del Napoli, Alex Meret e David Ospina. Il giornalista Emanuele Cammaroto riporta ciò su Napoli Magazine. Secondo quanto riportato, la permanenza al Napoli di Alex Meret non sarebbe così scontata. David Ospina invece potrebbe rinnovare il suo contratto.

“Meret ha deluso e al netto del disastro di Empoli è in uscita da Napoli e da una piazza dove non è riuscito a reggere la pressione. Il Napoli chiederà 20 milioni per lasciarlo andare ma pensa anche ad un rinnovo per poi cederlo in prestito e rivalutare il cartellino del giocatore. Oltre a Meret e ai partenti di “vecchia data” Insigne, Ghoulam e Malcuit, Tuanzebe tornerà in Premier League e verranno messi sul mercato Zielinski, Fabian Ruiz, Demme, Ounas. Politano non è più incedibile. Dubbi su Elmas e Petagna, per il primo si valuteranno offerte e per la punta non si esclude di utilizzarlo in uno scambio. Ospina ha ricevuto delle offerte ma da’ priorità al Napoli e potrebbe rinnovare”

