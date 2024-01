Napoli, Mazzarri pensa ad una rivoluzione tattica

Walter Mazzarri potrebbe rivoluzionare il Napoli dal punto di vista tattico dopo la sconfitta contro il Torino.

La Gazzetta dello Sport si è concentrata sul Napoli di Walter Mazzarri, in particolare su una rivoluzione tattica che il tecnico potrebbe decidere di apportare alla squadra. Quest’ultimo starebbe diventando sempre più necessario: nella giornata di ieri è arrivata infatti un’altra pesante sconfitta, questa volta in trasferta contro il Torino.

Ecco quanto si legge sull’edizione odierna del noto quotidiano:

“Le indiscrezioni di mercato hanno da subito un’idea di possibile rivoluzione tattica per Mazzarri, nonostante il tecnico continui a ripetere che manterrà il 4-3-3. Ma ieri, dopo il primo tempo anonimo, si era ripresentato in campo col 3-4-2-1 per raddrizzarla: non a caso il suo sistema di gioco preferito, quello che può esaltare Mazzocchi (ok il rosso, ma il primo spunto era stato un bel vedere) e anche la qualità di Samardzic sulla trequarti.”

Fonte foto in evidenza — (da Alan Hyde) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mazzarri non pensa alle dimissioni, è convinto di avere in mano il polso della situazione

Meluso: “Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Da domani decideremo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Milan torna a vincere. 3-0 all’Empoli