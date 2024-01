Samardzic-Napoli, De Maggio: “Non sono tanto ottimista”

Il giornalista Walter De Maggio ha espresso il proprio parere in merito alla trattativa del Napoli per Lazar Samardzic.

Il giornalista Walter De Maggio è intervenuto nel corso di “Pressing”, trasmissione in onda su Italia 1, ed ha parlato del presunto arrivo di Lazar Samardzic al Napoli. Negli ultimi giorni si è parlato di una fumata bianca più che vicina, in quanto Napoli ed Udinese sarebbero riuscite a raggiungere il giusto accordo. Tuttavia De Maggio non sarebbe ottimista sulla conclusione dell’affare.

Di seguito le sue parole:

“Bisogna essere prudenti su Lazar Samardzic, perché ci sono un po’ di problemi. Suo padre arriva in Italia il prossimo martedì, ma è entrato in rotta di collisione con il presidente De Laurentiis. Io continuo a non essere troppo ottimista su questa trattativa perché sulle commissioni ci sono stati un po’ di litigi. Pozzo e De Laurentiis si parlano ma ci sono problemi con il padre del ragazzo.”

