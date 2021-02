Del Genio: “Con Lozano hanno rischiato, tirando tirando poi è andata così”

Paolo Del Genio, ospite a “Gonfia la rete”, su Tele A, espone la sua opinione sull’imprevisto infortuni.

Del Genio sull’emergenza che vige in casa Napoli, è molto chiaro:

“Avrebbero potuto agire in maniera differente, sia a gennaio ma anche nella gestione dei giocatori. Rrahmani ha dato un’ottima idea di sé, e per quanto mi riguarda, ritengo che avrebbe potuto giocare di più.

Con Lozano hanno rischiato, tirando tirando poi è andata a finire così, un po’ come con Petagna. In questo preciso momento storico del Napoli, la società deve fare un auto-critica, la necessità è quella di dare spazio in campo ad uno dei giovani aggregati dalla Primavera.

Zedadka è un ragazzo molto interessante, il migliore dopo Gaetano, in quell’ultima Primavera di gran livello anche in Youth League.

Il problema, ora come ora, non è dibattere sul valore, Llorente che lo sia o meno non è importante, però sarebbe stato utile averlo in rosa in momenti tragici come questo. Dava riposo e manteneva alte le prestazioni altrui.

Di Lorenzo, esempio, se le gioca tutte da 6-6-5, potrebbe giocare anche da 7 secondo il mio parere, se fosse stato gestito meglio però. Malcuit, anche lui sarebbe potuto essere utile al momento. Ma questo vale per tutti i ruoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino su Twitter: “Lazzari squalificato e Buffon no. State distruggendo una passione”

Clamoroso dalla Russia: Marek Hamsik vicinissimo al Lokomotiv Mosca!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccisa a Faenza: la Polizia vaglia gli appunti della vittima