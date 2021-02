Napoli: Petagna salta anche il Benevento, ritorno in campo previsto per inizio marzo

Gattuso dovrà fare a meno dell’attaccante fino al mese prossimo

Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna parla dell’infortunio patito da Andrea Petagna, l’ennesimo in una stagione sfortunatissima per il Napoli. L’attaccante tornerà in campo soltanto a inizio marzo.

Questo è quanto si legge:

“Il bomber ex Spal si è fermato nell’allenamento di lunedì, ha accusato un forte fastidio e non potrà dare il suo contributo per un paio di settimane. Il rientro è previsto ad inizio marzo, probabilmente nella sfida contro il Sassuolo. Petagna è caduto anche lui al cospetto della legge dell’usura, è andato avanti nonostante degli acciacchi a causa della prolungata assenza di Mertens e Osimhen”.

