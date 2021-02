Napoli, Covid-19: Osimhen ha portato in Italia la variante nigeriana del virus

In Campania è arrivata un’altra variante del Covid e pare che a portarcela sia stato il giocatore azzurro

Il giornalista Massimiliano Gallo, tramite un suo articolo sul portale online Il Napolista, rivela che Victor Osimhen avrebbe portato a Napoli la variante nigeriana del Covid-19. Nelle scorse ore all’Istituto Pascale di Napoli è stata scoperta in collaborazione con l’Università Federico II una nuova variante del Covid-19 mai vista prima in Italia. Si chiama B.1.525 e pare che ad averla portata in Italia sia stato proprio l’attaccante del Napoli.

Questo è quanto si legge nell’articolo:

“La notizia che è su tutti i giornali nazionali riguarda Napoli e il Napoli. È Victor Osimhen il professionista che ha portato a Napoli dall’Africa la variante “B.1.525”. È lui il professionista di rientro dall’Africa cinquanta giorni fa. Ed è processando i tamponi del Napoli che Giuseppe Portella della Federico II ha individuato una sequenza anomala, mai vista prima, trasferita all’equipe del Pascale diretta da Nicola Normanno. Osimhen contrasse il virus in Nigeria alla sua festa di compleanno, festa che venne molto contestata. Arrivò a Napoli e risultò positivo. Ha poi rispettato la quarantena. Ovviamente nulla è imputabile alla condotta del calciatore e della società. Adesso Osimhen è guarito e gioca regolarmente”.

