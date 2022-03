Sconcerti: “Il problema delle squadre oggi è non avere una critica sincera”

Sconcerti lamenta: “La grande malattia del nostro calcio è che parliamo sempre solo tra tifosi”

Mario Sconcerti, ha parlato del calcio italiano ai microfoni di calciomercato.com. Ecco quanto dichiarato:

“Il problema delle squadre oggi è non avere una critica sincera. La grande malattia del nostro calcio è che parliamo sempre solo tra tifosi. Oggi sono tutti tifosi, commentatori, giornalisti, ex giocatori. Oggi si cercano solo opinionisti tifosi perché si pensa che così ci si accaparri il pubblico tifoso. Sarà anche vero, ma così la discussione compie il solito giro, si avvita su se stessa. Nelle grandi aziende c’è sempre un consulente del capo estraneo al tifo che dice semplicemente quel che vede. Un parere oggettivo che spezza il circolo lamentoso o entusiasta. Che racconta la via di mezzo”.