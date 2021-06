Napoli, ci sono le firme. Ritorno in azzurro per Calzona e Sinatti

Napoli, Calzona e Sinatti hanno firmato

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, all’interno dello staff di Luciano Spalletti ci saranno Calzona e Sinatti. Entrambi hanno firmato i contratti che li legheranno al Napoli, con l’ufficialità che potrebbe arrivare a breve. Calzona sarà l’allenatore in seconda, mentre Sinatti sarà il preparatore atletico. Per loro si tratta di un ritorno, essendo già stati in azzurro nell’era Sarri.

