Rinnovo Insigne, Alvino: “Vi do una notizia e mi assumo le responsabilità”

Carlo Alvino, giornalista, interviene ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e parla del rinnovo di Lorenzo Insigne.

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. La questione di cui ha parlato riguarda il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Carlo Alvino ha voluto fare chiarezza su tutte le voci che attualmente circolano in merito a tale argomento.

“Mi fa piacere parlare di Insigne. Vi do una notizia e mi assumo tutte le responsabilità del caso come ho sempre fatto. Smentisco tutte le voci uscite sui giornali. Non è vero che De Laurentiis ha proposto ad Insigne un ingaggio ridotto, né che il giocatore abbia chiesto di più. Sono qui pronto ad essere smentito in ogni momento. Ad oggi nessuno ha avanzato richieste per il rinnovo. Insigne ed il Napoli vogliono rinnovare e l’accordo arriverà.”

