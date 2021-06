Ex Napoli, Novellino pronto al ritorno in panchina. Vicino l’accordo con la Juve Stabia

Novellino torna in panchina, per lui c’è la Juve Stabia

L’ex allenatore del Napoli Walter Novellino, secondo a quanto riportato da tuttomercatoweb, sarebbe pronto a tornare in panchina. Il tecnico avrebbe raggiunto un accordo con la Juve Stabia, squadra che disputerà il prossimo campionato di Serie C. Novellino è ricordato con affetto dai tifosi azzurri, che nella stagione 1999\2000 guidò il Napoli alla promozione in massima serie.

