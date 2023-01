Zerbin, spuntano le cifre del presunto prestito al Bologna

Il Napoli starebbe valutando la cessione di Alessio Zerbin al Bologna esercitando la formula del prestito oneroso.

L’attaccante del Napoli Alessio Zerbin potrebbe iniziare una nuova esperienza al Bologna. Il giovane attaccante non sta trovando molto spazio in campo con il club azzurro, al contempo il Bologna sarebbe interessato a lui. Per questo motivo il Napoli starebbe valutando di mandarlo in prestito.

Il Corriere dello Sport ha riportato anche le cifre dell’eventuale operazione:

“Il punto è che il Napoli starebbe pensando di mandarlo a giocare e di fronte a questa eventuale scelta, il ragazzo non si opporrebbe. Ecco il motivo per il quale il Bologna ha ricominciato a parlare con il Napoli, evidenziando sia a Giuntoli sia agli agenti il loro interesse nei confronti di Zerbin. Ma ora attenzione, in attesa di stringere i tempi, per quanto riguarda l’esterno sinistro di difesa e il difensore centrale, Sartori e Di Vaio non stanno pensando solo a Zerbin (per il quale il Napoli cbhiederebbe 200-300 mila euro di prestito oneroso).”

