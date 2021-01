ESCLUSIVA- Altomare lascia la Primavera del Napoli

ALTOMARE- Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Il Napoli Primavera, in attesa di giocare la sua seconda gara in campionato contro il Cosenza dopo la ripresa (sabato scorso 0-0 contro il Frosinone) sfoltisce la rosa nel reparto avanzato.

clicca qui per Frosinone-Napoli

Dopo gli acquisti effettuati di Furina in attacco, Cataldi a centrocampo e Spedalieri in difesa, (clicca qui per Esclusiva TuttoCalcioGiovanile) la società partenopea ha deciso di mandare in prestito un attaccante prelevato due anni fa.

Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra Redazione di TuttoCalcioGiovanile, Attilio Altomare, attaccante classe 2002 passa in prestito al Gladiator, club con sede a Santa Maria Capua Vetere che milita in serie D. L’operazione è stata resa possibile anche grazie all’impegno di Felice Piccolo, ex calciatore della Juventus, nell’occasione intermediario che ha portato il giovane a vestire la maglia del suo nuovo club campano.

Altomare cresce calcisticamente nell’Accademia Tre Pini e all’età di 15 anni tocca il cielo con un dito: arriva l’esordio in Eccellenza con lo stesso team. Nella stagione successiva gioca in pianta stabile con la Prima Squadra del Tre Pini che milita ancora in Eccellenza (Girone A) e inizia a farsi notare a suon di gol e ottime prestazioni.

Da settembre a dicembre 2018 sono 5 le reti messe a segno in campionato e 5 in Coppa Italia Regionale dal 2002 Altomare, tanto che arriva la chiamata del Napoli a gennaio 2019 e il ragazzo entra a far parte della categoria Under 17 allenata da mister Carnevale.

Nel girone di ritorno del campionato giovanile 2018-19 Altomare, con la nuova maglia azzurra, segna 3 reti in poche presenze vivendo assieme ai suoi compagni anche il sogno della semifinale scudetto, purtroppo persa 2-1 contro la Roma in Romagna a giugno 2019. Nell’estate 2019 il ragazzo passa in prestito alla Berretti della Paganese e, nonostante qualche infortunio muscolare di troppo, riesce a segnare 7 gol precisamente contro Sicula Leonzio, Catania, Reggina, Rende, Vibonese e doppietta alla Casertana.

Da febbraio 2020 Altomare ha avuto anche la soddisfazione di allenarsi in prima squadra con la Paganese, ma la gioia è durata poco in quanto con l’arrivo del Coronavirus i campionati sono stati sospesi proprio ad inizio marzo.

ESTATE 2020: Altomare rientra a Napoli, ma lo spazio per lui si assottiglia col passar delle settimane e allora arriva la decisione, da parte di tutti, di vivere un’altra esperienza in un club vicino.

Ora la sua nuova sfida si chiama GLADIATOR, compagine in cui cercherà di guadagnare titolarità in campo a suon di gol…

Piero Vetrone

Condividi: