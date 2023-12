Rinnovo Meret, l’agente: “Se non ci sarà andrà via a fine stagione”

Federico Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret, ha parlato della situazione rinnovo ai microfoni di Sky Sport.

L’estremo difensore del Napoli Alex Meret non avrebbe ancora trovato il giusto accordo per il rinnovo con il club. Federico Pastorello, suo agente, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato proprio della suddetta situazione.

Secondo le sue parole ci sarebbe la volontà di continuare insieme il cammino da entrambe le parti, ma se a fine stagione non accadrà nulla Alex Meret potrebbe anche andar via.

Di seguito quanto dichiarato:

“Il dialogo col Napoli è aperto, disteso. Abbiamo avuto momenti di tensione quando abbiamo rinnovato l’estate scorsa, oggi Alex ha un contratto con un’opzione in mano al Napoli per estendere fino al 2025. Dovremo trovarci verso la fine della stagione per decidere come approcciare il mercato, immagino che ci sarà un rinnovo o una partenza. Lato calciatore posso dire che lui è felice di essere a Napoli, nonostante l’annata difficile in cui a volte è stato eccessivamente criticato. Lui però ha una corazza forte, la sua voglia di restare a Napoli e di vincere a Napoli è intatta. Non escludo comunque niente, ma credo si possa andare verso un rinnovo.”

