SSC Napoli, ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Lobotka e Demme

Il Napoli si è allenato questo pomeriggio al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domani allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30).

SSC Napoli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Lobotka e Demme, con il report dell’allenamento di oggi pubblicato sul sito ufficiale della società.

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di rapidità e seduta tecnico tattica. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto.

Lobotka ha lavorato in gruppo. Lavoro personalizzato in palestra, invece, per il centrocampista Diego Demme.

