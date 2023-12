NUMERI PRIMI – Napoli-Monza: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Monza – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la sedicesima giornata di campionato.

In occasione della diciottesima giornata di campionato di Serie A il Napoli di Walter Mazzarri sfiderà il Monza di Raffaele Palladino. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 dicembre allo Stadio Diego Armando Maradona ed il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:30. Gli azzurri dovranno assolutamente centrare l’obiettivo dei tre punti dopo la brutta sconfitta avvenuta lo scorso sabato contro la Roma; attualmente il club si trova al settimo posto della classifica con 27 punti. Il Monza ha invece 21 punti nella classifica di Serie A e si trova alla posizione numero undici. Il club brianzolo viene da due sconfitte consecutive rispettivamente contro Milan e Fiorentina: anch’esso dunque ha necessità di portare a casa una vittoria.

I precedenti tra Napoli e Monza

Napoli e Monza si sono sfidati quattordici volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. I partenopei hanno portato a casa sei vittorie contro le tre dei brianzoli. I pareggi sono in tutto cinque. Gli incontri avvenuti in Serie A sono però soltanto due: il primo risale al 21 agosto 2022, quando nello Stadio di Fuorigrotta gli azzurri si imposero per 4-0. La seconda occasione risale al girone di ritorno della stessa stagione di campionato: in quel caso fu il Monza a vincere per 2-0 tra le mura amiche. L’ultimo pareggio tra i due club risale addirittura al 2000 in occasione del campionato di Serie B.

Statistiche

Dall’inizio della stagione di campionato il Napoli di Walter Mazzarri ha vinto soltanto due gare casalinghe su sette, inoltre la squadra è andata in gol soltanto in due delle ultime sei gare disputate. Dall’altro lato c’è il Monza, che ha disputato le ultime due sfide senza trovare alcun gol. In caso quest’ultimo non dovesse arrivare neanche contro il Napoli sarebbe la prima volta che i lombardi non vanno in gol per tre gare di seguito in Serie A. Un’altra curiosità riguarda l’attaccante azzurro Khvicha Kvaratskhelia, che ha siglato la sua prima doppietta in Serie A proprio contro il Monza.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Gli azzurri hanno incontrato il Direttore di gara in ben 23 occasioni registrando un bilancio più che positivo. Le vittorie portate a casa sono in tutto 19, accompagnate da 3 pareggi ed 1 sconfitta. Gli incontri tra il Monza e Marco Di Bello sono in tutto quattro: sotto il suo fischietto ha portato a casa una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Maria Marinelli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mazzarri: “Col Monza gara importante, valuterò i disponibili e deciderò chi giocherà. Mercato? Nessuna rivoluzione”

Monza, Palladino: “Sono un figlio di Napoli, che emozione al Maradona. Vogliamo fare punti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”