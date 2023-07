La Gazzetta dello Sport – Danso ha scelto il Napoli! Trattativa con il Lens: si discute per la cifra.

L’edizione odierna del quotidiano, fa sapere che la lunghissima ricerca del Napoli, per coprire il posto in difesa potrebbe terminare a breve. Kevin Danso è disposto al trasferimento in Italia. Il giocatore ha fatto molto bene con il Lens, ed è uno dei profili più graditi dal club partenopeo per caratteristiche fisiche. È un classe 1998 che può ancora migliorare, capace di giocare sia da mezzo sinistro che destro. Buona fisicità e velocità. Il giocatore ha già parlato con il suo agente ed ha dato la sua totale disponibilità. Il club francese però vorrebbe 30 milioni, richiesta ritenuta troppo elevata per gli azzurri. Dunque, si tratta.

Fonte foto: Flickr.com

