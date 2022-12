La Gazzetta dello Sport – Lukaku, preparazione minuziosa in vista del Napoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, sulla propria edizione odierna, c’è uno spazio dedicato al recupero di Romelu Lukaku, che dopo un brutto esordio al Mondiale, si sta preparando minuziosamente per il ritorno in campo, in vista della prima sfida di campionato, proprio contro il Napoli. L’attaccante non gioca una partita intera con la maglia dell’Inter da 110 giorni, e l’obiettivo è seguire un programma accurato per farsi trovare pronto il 4 gennaio.