Corriere dello Sport – Ilic sì, ma solo se parte Demme: non decolla la pista Salernitana.

Il Napoli ha chiaro un obiettivo per gennaio e si tratta di Ivan Ilic. Secondo il quotidiano, il giocatore potrebbe arrivare solamente in prestito, in quanto il Verona valuta il suo gioiello 25-30 milioni e il Napoli non è intenzionato ad investire questa cifra adesso. Tutto questo, però, sarebbe realizzabile solo con la partenza di Demme, il quale valuterebbe la sua permanenza fino a giugno, nonostante lo spazio ridotto. Non decolla per il tedesco la pista Salernitana, perché il suo ingaggio è fuori dalla portata di Iervolino.

Fonte foto: Instagram @i.ilic14

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, contatti con Adama Traorè. Possibile colpo a parametro zero

Ndombele verso il riscatto, il Napoli ci pensa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Natale: Gesù bambino scappa nell’opera del Banksy torinese