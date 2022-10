La Gazzetta dello Sport – Buffon: “Tutto è possibile, se il Napoli tiene è fatta: ma occhio alla Juve”.

Gianluigi Buffon è stato intervistato dal quotidiano, ed ha espresso il suo parere in merito alla rinascita dell’Inter ed un’eventuale rimonta in classifica last-minute per la squadra di Inzaghi:

“Tutto è possibile, nel calcio come nella vita. E io l’ho sperimentato sulla mia pelle quando con la Juve abbiamo fatto quella stupenda rimonta nel 2016. Siamo partiti da -11, avevamo tante squadre davanti, ma ce l’abbiamo fatta grazie a un gruppo eccezionale. A proposito di questo campionato e della possibile rimonta dell’Inter va detto che, se il Napoli dovesse tenere questa forma fisica, questa convinzione e questa qualità di gioco, non ce ne sarebbe per nessuno”.

