Coronavirus, scuole chiuse anche in autunno: la situazione

Scuole chiuse anche in autunno Le scuole sono chiuse così come tutta l’Italia è con le saracinesche abbassate. Il nostro Paese, travolto dallo “tsunami coronavirus” sta vivendo anche dal punto di vista didattico una situazione nuova, mai sperimentata prima: le lezioni si svolgono online, le interrogazioni attraverso una webcam, gli esercizi tra smartphone e tablet. Insomma, un’Italia smart ai tempi del COVID-19, impensabile solo fino a qualche mese fa. Ma quanto durerà ancora questa situazione? Si ritornerà tra i banchi? Il comitato tecnico-scientifico che affianca la task-force dell’emergenza è stato chiaro: No, non è pensabile che gli studenti possano rientrare in massa a scuola e successivamente affrontare, in aule calde e affollate, la Maturità 2020. Inoltre, questa situazione di incertezza potrebbe andare avanti ancora per molti mesi, condizionando in parte anche il ritorno sui banchi in Autunno.

Alla ministra Lucia Azzolina che chiedeva di aspettare ancora qualche settimana per vedere l’evoluzione dell’emergenza, gli scienziati hanno risposto in maniera secca: niente da fare, troppo rischioso rimettere sulle strade e nelle aule 8 milioni e mezzo di studenti dai 6 ai 19 anni, più magari i bimbi delle scuole materne, quasi due milioni di persone tra professori e personale scolastico.

La decisione non è stata ancora ufficializzata, ma il percorso pare essere ormai segnato.

In attesa del decreto, si procederà dunque con il piano B: niente esame di terza media e maturità ridotta al solo colloquio orale. Si attendono ora le circolari con i dettagli.

Diverse nubi si addensano anche sul rientro di settembre: cosa succederà in vista del nuovo anno scolastico 2020-2021?

Su questo fronte è ancora presto dare una risposta: al ministero non c’è un piano prestabilito perché molto dipenderà dalla situazione del Paese. Ma tra gli esperti cominciano a circolare delleipotesi: dai turni, al ritorno della didattica online. Ipotizzabile anche un distanziamento nelle aule,assolutamente non semplice sia a causa della pochezza di alcune nostre infrastrutture, sia per le attuali normative sul numero di studenti per classi che richiedono, da infanzia a superiori, un minimo di 15/18 alunni fino a un massimo di 27/30 (classi pollaio a parte).

Con queste premesse diventa complicato anche di ripartire a settembre con corsi di recupero.

