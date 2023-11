Napoli, Anguissa giocatore chiave: la sfida di ieri lo ha dimostrato

Il giorno dopo la sfida tra Real Madrid e Napoli il quotidiano Il Mattino si è soffermato sul centrocampista azzurro Frank Anguissa.

Il centrocampista Frank Anguissa si è rivelato una pedine importante per il Napoli di Walter Mazzarri.

L’edizione odierna de Il Mattino ha brevemente analizzato la sua prestazione:

“Il camerunense ha disputato una grandissima partita contro il Real Madrid, segnando il gol del momentaneo 2-2. Bonus a parte, la gara del centrocampista azzurro è stata davvero di spessore. Anche sotto la nuova gestione di Walter Mazzarri, Anguissa ha dimostrato di poter essere una delle chiavi per il Napoli. La caduta finale del Napoli è coincisa proprio con un calo dell’ex Fulham, che ha abbassato i giri del motore nel momento in cui il Real ha chiuso la gara. È proprio questa una pecca di Anguissa, che paga dei cali di concentrazione importanti. Mazzarri dunque sarà chiamato a lavorare anche sotto questo aspetto insieme al proprio centrocampista, che per dare il massimo con gli azzurri dovrà evitare questi cali di tensione.”