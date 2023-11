Corriere dello Sport – Rudiger rischia molto su Zielinski, Letexier si piace troppo ed esagera.

Letexier è fra i giovani più bravi, ma ha una pericolosa attitudine: si piace troppo ed esagera. Questo il commento del quotidiano sulla sfida fra Real Madrid e Napoli: “Rischia molto Rüdiger quanto entra a gamba alta su Zielinski: se live può sembrare in dinamica, al rallenty si nota come il difensore lascia la gamba molto alta un attimo in più della naturale dinamica, minando l’involontarietà”.

