Coronavirus in Spagna: riaprono le attività commerciali

La Spagna è pronta a riaprire parte delle attività commerciali dopo il calo dei nuovi decessi da coronavirus registrato negli ultimi giorni. “Abbiamo tutti voglia di tornare sulle strade, ma il nostro desiderio ancora più grande è di vincere la guerra ed evitare una ricaduta”, ha dichiarato il premier Pedro Sanchez, avvertendo che il Paese “è ancora lontano dalla vittoria”. In Spagna i casi di contagio sono oltre 166mila e i decessi quasi 17mila.

Una situazione attualmente peggiore rispetto a quella dell’Italia, dove i numeri sono in calo e dove in particolare modo si concentrano quasi tutti in Piemonte. Circa il 70% di contagi infatti arriva dalla regione appena citata, con buona parte dei morti presente sempre lì. La fase 2 è vicina, tocca capire soltanto il modo migliore per affrontarla senza allentare troppo la presa.

