La Gazzetta dello Sport – Evento in memoria di Maradona prima di Napoli-Sassuolo: i dettagli.

Prima del match di campionato contro il Sassuolo, il Napoli dedicherà un evento in memoria di Maradona, organizzato da Stefano Ceci, ex manager e amico del campione argentino. L’inizio dell’evento è previsto intorno alle 13 e 30, ci saranno i bambini del Parco Verde della Sanità con una bandiera raffigurante Maradona e magliette con la scritta “Auguri Diego”. In seguito l’esibizione del noto rapper Clementino e verranno premiati il sindaco Manfredi ed il presidente Aurelio De Laurentiis. Tuttavia non è finita qui, perché altre iniziative saranno implementate nelle prossime ore.

Fonte foto: Flickr.com

