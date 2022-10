Napoli-Sassuolo, torna Anguissa: due ballottaggi in corso

Corriere del Mezzogiorno – Napoli-Sassuolo, torna Anguissa: 2 ballottaggi in corso.

L’edizione odierna del quotidiano torna a parlare del Napoli e dell’imminente sfida con il Sassuolo. In seguito alla vittoria in Champions League, contro i Rangers, spuntano possibili novità di formazione in merito alla sfida di domani al Maradona. Tornerà Anguissa dal primo minuto, con Juan Jesus, Zielinski, Kvaratskhelia ed Osimhen. Ballottaggi in corso invece per Politano e Lozano, Mario Rui e Olivera, con il Chucky ed Olivera in vantaggio.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

