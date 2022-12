Corriere dello Sport – Zanoli-Bereszyński, scambio possibile: primi contatti tra procuratori.

Secondo le testimonianze del quotidiano, la trattativa di scambio tra Napoli e Sampdoria, che vede come protagonisti Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszyński, sarebbe sulla buona strada per una conclusione positiva. Sarebbe nato tutto da una chiacchierata, e dopodiché le due società hanno provato a capire come concludere questo scambio. Ad oggi si studia la formula dell’affare, nella quale sono già stati convolti i procuratori per cercare di raggiungere una massima intesa o semplicemente cercare di capire quanto possa essere possibile la chiusura di questa trattativa.

Fonte foto: Instagram @b_bereszynski

