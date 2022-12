Mertens: “Salernitana? Sì, ci sono stati contatti ma c’era un problema”

L’ex attaccante del Napoli, Dries Mertens, è stato intervistato dal quotidiano dopo l’amichevole col Galatasaray contro la Lazio: “Napoli mi manca ma qui sto bene. La squadra sta facendo cose spettacolari. Mercato? Colpi straordinari. Addio? Mi sono goduto Napoli nove anni, questo basta”.

Il belga ha ammesso l’interesse della Salernitana: “Ci sono stati contatti. Iervolino aveva capito che volevo mantenere casa a Napoli e ci ha provato, ma per me c’era un grande problema: dopo quella azzurra non avrei mai voluto indossare altre maglie in Serie A. Sarebbe stato strano.



De Laurentiis? Ogni tanto ci sentiamo. So che mi segue sempre.

Napoli mi manca ma non mi manca, perché ci torno spesso per le vacanze ed è per me una certezza. Il Napoli a +8? Tutto questo mi rende davvero molto felice. Già l’anno scorso ci siamo andati molto vicini: peccato per quella partita in casa persa contro il Milan, sono convinto che se l’avessimo vinta sarebbe cambiato tutto”.

Fonte foto: Flickr.com

