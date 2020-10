Bakayoko a Radio KKN: “Sono molto felice di essere a Napoli. Vorrei dire una cosa a Gattuso…”

Tiemoué Bakayoko ha rilasciato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la sua prima intervista da giocatore partenopeo

Tiemoué Bakayoko è stato intervistato quest’oggi dal giornalista Walter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto detto dal centrocampista franco-ivoriano:

“Sono molto contento di esser qui, la squadra è strepitosa con me. Mi trovo molto bene con i compagni e sono felice della mia nuova casa. Mister Gattuso mi ha convinto. Sono molto felice di essere a Napoli e lo vorrei ringraziare diretta per avermi fatto venire qui. In mezzo al campo gli darò tutta la mia disponibilità. Ovvio che non è il momento di parlare di scudetto ma ovviamente combatteremo per restare lì in alto. Ho tanta voglia di giocare, visto che non scendo in campo da parecchi mesi. Io ce la sto mettendo tutta per scendere subito in campo, ma ogni decisione spetta sempre al mister. L’Atalanta è una squadra che gioca molto bene ed è assai veloce. Con Conte ho un ottimo rapporto, mi aiutò ad approdare al Chelsea. Morata mi ha aiutato invece quando sono venuto qui. Ora giochiamo gli uni contro l’altro e ovviamente penserò al Napoli”.

