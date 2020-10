ULTIM’ORA – Juventus-Napoli, De Laurentiis vincerà il ricorso. Bianconeri non presenti in giudizio

Juventus-Napoli, De Laurentiis vincerà il ricorso. La Juventus non si è presentata in giudizio. La partita verrà giocata sul campo

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea si è pronunciato ieri sulla vicenda che ha messo di fronte Juventus e Napoli. La decisione è stata quella che ha portato allo 0-3 a tavolino: inevitabile per come era stata posta la causa in quanto legata ad un incontro di calcio che non ha avuto mai un inizio. La Juventus, dal canto suo, non si è presentata in giudizio rimanendo così estranea totalmente. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Napoli, in questo modo, senza opposizione potrà ottenere, in secondo grado, che la partita venga rigiocata e recuperare anche il punto di penalizzazione. Sullo sfondo ci sarebbe anche un accordo politico con Gravina a fare da garante per il bene del sistema e della regolarità del campionato.

