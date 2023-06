Insigne vuole tornare in Italia, Roma e Inter sulle sue tracce

Roma e Inter si contendono il ritorno di Lorenzo Insigne

L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, oggi al Toronto, pare abbia espresso il desiderio di tornare a giocare in Serie A. Secondo quanto riportato dal portale IlRomanista.it, la voglia di confrontarsi nuovamente con il calcio europeo sta mettendo a rischio la sua permanenza in MLS. Tra i club interessati all’ex Napoli ci sono anche Roma e Inter, che però dovranno fare i conti con l’alto ingaggio che Insigne percepisce a Toronto. La voglia di tornare in Europa, specialmente in Italia, potrebbe però fare la differenza e far scendere di molto le pretese economiche di Lorenzo Insigne.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

