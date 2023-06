Corriere dello Sport – Kim ai saluti, il Newcastle tenta il colpo ma è già del Manchester United.

Kim Min-Jae, dopo una sola stagione al Napoli, è pronto a preparare i bagagli e salutare i suoi compagni. In seguito un’annata straordinaria, è tempo di cambiare aria. Il suo contratto, come ormai risaputo, gli ha sempre consentito di tenere una porta aperta per l’estate ed esclusivamente all’estero. La clausola inserita negli accordi con la società partenopea, può essere sfruttata dal 1° al 25 luglio e il Manchester United è stata la prima squadra ad approfittare dell’occasione. Il Newcastle ha provato a strapparlo alla rivale di Premier, ma al momento senza alcun riscontro positivo.

