Venerato: “Insigne andrà via, il Napoli sta valutando dei sostituti”

Ciro Venerato, giornalista RAI, si concentra sul rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli.

Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Televomero ed ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne che ancora non è arrivato. Secondo Venerato il giocatore andrà via a fine stagione. Non solo: il Napoli starebbe già pensando a qualche sostituto.

“Lorenzo Insigne andrà via al termine della attuale stagione calcistica. Non possiamo ignorare la verità. Un calciatore così importante non può essere trattato in questo modo. Adesso la società azzurra dovrà riconquistarlo perché è a parametro zero. Insigne doveva essere bloccato almeno due anni prima dalla scadenza del contratto. È lui che ha il coltello dalla parte del manico, non certamente il club. Il Napoli sta valutando altri calciatori che giocano nel ruolo del Magnifico. Uno di questo è Jeremie Boga, calciatore che milita nelle fila del Sassuolo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Zanoli, potrebbe arrivare il rinnovo fino al 2025

Il Napoli sogna un doppio primato per il mese dicembre: ecco cosa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Kamala Harris peggio di Cheney, solo 28% la promuove