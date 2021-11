Napoli-Zanoli, potrebbe arrivare il rinnovo fino al 2025

Alessandro Zanoli, terzino destro del Napoli, potrebbe rinnovare a breve con la squadra.

Arriva una novità per quanto riguarda il mercato del Napoli. Si tratta in particolare di un rinnovo, quello del terzino destro Alessandro Zanoli. Il giocatore ha appena cambiato procuratore e come riporta Nicolò Schirà potrebbe rinnovare fino al 2025.

Ecco quanto riportato dal giornalista sportivo:

“Si accende anche il mercato degli agenti. Il terzino del Napoli Alessandro Zanoli (classe 2000) cambia procuratore e si affida all’avvocato Beppe Bozzo. Per il giovane difensore si prospetta anche il rinnovo del contratto fino al 2025.”

Si accende anche il mercato degli agenti. Il terzino del #Napoli Alessandro #Zanoli (classe 2000) cambia procuratore e si affida all'avvocato Beppe #Bozzo. Per il giovane difensore si prospetta anche il rinnovo del contratto fino al 2025. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 9, 2021

