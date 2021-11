Il Napoli è preoccupato per il trattamento ad Osimhen da parte degli arbitri

Secondo il quotidiano Repubblica, il Napoli sarebbe preoccupato per il trattamento che gli arbitri riservano a Victor Osimhen.

L’edizione odierna di Repubblica ha riportato una notizia che riguarda il Napoli, in particolare una preoccupazione per quanto riguarda Victor Osimhen. Il club sarebbe preoccupato per come l’attaccante viene trattato dagli arbitri.

“Nel Napoli serpeggia preoccupazione per l’atteggiamento assunto nei confronti di “VO9” dagli arbitri: indulgenti nei confronti dei difensori che lo marcano quasi sempre con le maniere forti e più propensi invece a sanzionare le sue reazioni, spesso troppo plateali. È andata così anche contro il Verona e alla fine il giocatore nigeriano è uscito a testa bassa dal campo, convinto ancora di più dei suoi compagni di aver subito nella sfida con i veneti un grave torto.”

