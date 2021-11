Il Napoli sogna un doppio primato per il mese dicembre: ecco cosa

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli sogna di raggiungere un doppio primato a Natale.

La Gazzetta dello Sport parla del Napoli, in particolare del suo obiettivo di raggiungere ben due primati per il prossimo mese.

“Gli azzurri vogliono regalarsi il doppio primato per concludere l’anno nel migliore dei modi e progettare nuovi sogni. Sino alla sosta natalizia il Napoli è atteso da nove partite dal 21 novembre al 22 dicembre. In Europa League le gare contro lo Spartak Mosca ed il Leicester diventeranno basilari per corazzare quel primato agguantato la scorsa settimana. Chiudere in vetta al girone consente da quest’anno di volare direttamente agli ottavi: un bel vantaggio per gestire il calendario del nuovo anno.”

