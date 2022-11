La Gazzetta dello Sport – Napoli-Lobotka pronto il rinnovo, ma annuncio non prima di dicembre.

Secondo il quotidiano, il Napoli starebbe lavorando per cercare di blindare i migliori, in seguito al mercato rivoluzionario estivo. Come il ds Giuntoli aveva preannunciato, la società starebbe lavorando per prolungare i contratti di Rrahmani, Lobotka ed Anguissa. Per quanto riguarda il rinnovo di Lobotka, il ragazzo è il più vicino e presto firmerò un adeguamento a oltre 2,5 milioni dell’ingaggio, fino al 2027 con opzione per il 2028. Tuttavia, l’annuncio non arriverà prima di dicembre.

Fonte foto: Instagram @stanleylobotka37.

