CT Nigeria: “Osimhen piace a tutte le squadre: arriveranno offerte in estate”

TMW – CT Nigeria: “Osimhen fa gola a tutte le squadre: arriveranno tante offerte in estate”.

José Peseiro, CT della Nigeria, è stato intervistato dal quotidiano online, e in una lunga intervista ha parlato dei ragazzi che verranno convocati per il Mondiale in Qatar 2022.

“Questi ragazzi, in Italia come nelle grandi leghe in Europa, possono crescere e migliorare tanto nella conoscenza del calcio. Tutti conoscono la storia del football italiano, appartiene da tempo alle migliori filosofie del mondo e per questo credo possano giocare e migliorare a livello tattico, soprattutto in fase difensiva. Per i giocatori nigeriani è importante farlo in Italia: è una nazione dove si cura molto l’aspetto tattico”.

Manca il portiere ma è di fatto una formazione di livello

“Sono tutti giocatori in lista, peraltro: noi dobbiamo guardare ogni gara in ogni lega ma è chiaro che io e il mio staff guardiamo spesso la Serie A”.

E vi godete lo spettacolo messo in campo da Victor Osimhen

“Segna tanto ed è giovane. Non è certo facile, solitamente un centravanti trova questo livello più avanti. Però lui fa sempre gol, in questo momento non credo di sbagliare se dico che ogni squadra nel mondo voglia comprarlo. Sa pressare, sa segnare, sa usare il corpo: saprebbe giocare in tutte le squadre”.

Intanto guida il Napoli verso il sogno Scudetto

“Il Napoli sta giocando alla grandissima, sono primi, i benefici sono per entrambi. Per lui, per il tecnico, per i compagni. Tenere un giocatore così per il Napoli non sarà facile visto il valore e le richieste che avrà. E’ un centravanti completo: fa assist, segna di destro, sinistro, è forte in fase difensiva, sa pressare e non è facile da difendere per un centrale di difesa. A giugno, in estate, credo che il Napoli chiederà diversi milioni per lui… E credo che ci saranno tanti club a offrirli: è giovane ed ha ancora grande potenziale di crescita”.

L’impressione è che non abbia fatto vedere ancora il meglio

“Per questo dico che sarà un acquisto per il presente e per il futuro”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kvaratskhelia verso il pieno recupero, possibilità di vederlo almeno in panchina sabato

UFFICIALE – Ndombelè non convocato con la Francia per i mondiali

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Due repliche di terremoto di magnitudo 3.5 e 2.7 davanti Fano