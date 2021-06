Sconcerti: “Insigne diverso da Totti, Baggio e Del Piero, lui non dipende dal gol”

Il giornalista Mario Sconcerti, esprime la sua opinione su Lorenzo Insigne: “Insigne pesa comunque molto nella squadra”.

In seguito alla prestazione poco notevole di Insigne, Sconcerti difende il capitano del Napoli.

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, fa un resoconto sulle prestazioni di squadra dell’Italia e si concentra su Insigne: “Resiste Berardi, ancora decisivo, insiste Immobile, pesa comunque molto nella squadra Insigne. Baggio, Del Piero, Totti, hanno avuto tutti un ruolo diverso. Dipendevano dal gol. Insigne pesa per la sua presenza e la diversità di gioco. Ha una qualità totale e corre per i due terzi del campo. Il dato più rilevante è il tasso di modestia a cui condanniamo l’avversario. Quando gioca l’Italia esiste solo l’Italia”.

